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Ургант назвал Путина лучшим баскетболистом в мире 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый телеведущий Иван Ургант в передаче Gomelsky On Air на Youtube назвал лучшего баскетболиста в мире и в НБА.
Отвечая на вопрос Александра Гомельского, Ургант заявил, что считает президента России Владимира Путина лучшим баскетболистом мира.
Он также объяснил, кто является непревзойденным игроком в НБА.
"В НБА, наверное, Леброн Джеймс. Хотя, сейчас он не играет, это его первая большая травма за всю его карьеру. По степени влияния и выстраиванию игры вокруг конкретного человека в конкретной команде, невзирая на наличие тренера, хозяина команды и всего, конечно, Леброн Джеймс — самый влиятельный игрок", — отметил он.
Ургант также заявил, что ждет, когда Джеймс купит команду и станет первым играющим владельцем команды НБА.
"Следующим этапом для него будет игра в одной команде с сыном. А следующий этап — когда выйдет с ним играть его внук", — добавил гость шоу.
Иван Ургант был ведущим на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
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