Ургант назвал Путина лучшим баскетболистом в мире

Знаменитый телеведущий Иван Ургант в передаче Gomelsky On Air на Youtube назвал лучшего баскетболиста в мире и в НБА.

Отвечая на вопрос Александра Гомельского, Ургант заявил, что считает президента России Владимира Путина лучшим баскетболистом мира.

Он также объяснил, кто является непревзойденным игроком в НБА.

"В НБА, наверное, Леброн Джеймс. Хотя, сейчас он не играет, это его первая большая травма за всю его карьеру. По степени влияния и выстраиванию игры вокруг конкретного человека в конкретной команде, невзирая на наличие тренера, хозяина команды и всего, конечно, Леброн Джеймс — самый влиятельный игрок", — отметил он.

Ургант также заявил, что ждет, когда Джеймс купит команду и станет первым играющим владельцем команды НБА.

"Следующим этапом для него будет игра в одной команде с сыном. А следующий этап — когда выйдет с ним играть его внук", — добавил гость шоу.

Иван Ургант был ведущим на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.