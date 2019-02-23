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«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги 

ТАСС + ещё 5 22 часа назад
Фото: © Александр Щербак/ТАСС
Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 85:94 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Панатинаикоса" Томас Дешон, набравший 25 очков. У "Химок" больше всех очков набрал американский форвард Томас Малкольм (18).
В турнирной таблице "Химки" занимают 12-е место, одержав девять побед при 14 поражениях. "Панатинаикос" с десятью победами и 13 поражениями занимает 11-е место. Лидирует в таблице турецкий "Фенербахче", имеющий 20 побед в 23 матчах.
В следующем матче "Химки" дома сыграют с "Миланом" 28 февраля, в тот же день "Панатинаикос" на выезде сыграет с испанской "Гран Канарией".
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