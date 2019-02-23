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ЦСКА досрочно прошел в плей-офф баскетбольной Евролиги 

ТК «Звезда» + ещё 10 18 часов назад
Фото: cskabasket, Instagram
Это случилось благодаря победе «Реала» над «Баварией».
Баскетбольный клуб ЦСКА до срока прошел в стадию плей-офф Евролиги. Это случилось благодаря победе «Реала» над «Баварией».
Испанские баскетболисты одержали победу над немецким клубом в матче 23 тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 91:78, изменив турнирную таблицу. В результате изменений ЦСКА, стоящий на второй строчке, стал недосягаем для «Баварии», которая осталась на девятом месте, и гарантированно проходит в плей-офф.
Всего за 23 игры в рамках текущего сезона Евролиги ЦСКА потерпел поражение только пять раз. Лучше российских баскетболистов в этом году выступает только турецкий «Фенербахче», который одержал 20 побед.
Примечательно, что клубный турнир в Европе сейчас происходит параллельно с отбором на чемпионат мира. Сборная России, которая играла без большинства игроков ЦСКА, тоже показала высокий класс, разгромив Болгарию.
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Баскетбол , Реал
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