ЦСКА досрочно прошел в плей-офф баскетбольной Евролиги

Это случилось благодаря победе «Реала» над «Баварией».

Баскетбольный клуб ЦСКА до срока прошел в стадию плей-офф Евролиги. Это случилось благодаря победе «Реала» над «Баварией».

Испанские баскетболисты одержали победу над немецким клубом в матче 23 тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 91:78, изменив турнирную таблицу. В результате изменений ЦСКА, стоящий на второй строчке, стал недосягаем для «Баварии», которая осталась на девятом месте, и гарантированно проходит в плей-офф.

Всего за 23 игры в рамках текущего сезона Евролиги ЦСКА потерпел поражение только пять раз. Лучше российских баскетболистов в этом году выступает только турецкий «Фенербахче», который одержал 20 побед.

Примечательно, что клубный турнир в Европе сейчас происходит параллельно с отбором на чемпионат мира. Сборная России, которая играла без большинства игроков ЦСКА, тоже показала высокий класс, разгромив Болгарию.