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Хряпа о сборной России: проделана хорошая работа 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа заявил РИА Новости, что сборная России уже проделала вызывающую уважение работу, пробившись в финальный турнир Кубка мира.
Сборная России в воскресенье в Перми со счетом 91:76 обыграла команду Финляндии и обеспечила себе участие в финальном турнире Кубка мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Жеребьевка финального турнира состоится 16 марта в Шэньчжэне.
"Важно, чтобы команда и дальше следовала этим курсом. Положительный момент, что наша сборная пробилась в финальный турнир Кубка мира, хоть и не участвовал в игре лидер сборной России Алексей Швед. Проделана хорошая работа. У сборной России неплохие перспективы перед предстоящей поездкой в Китай", — сказал Хряпа по телефону.
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Баскетбол , Алексей Швед , Виктор Хряпа , РИА Новости
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