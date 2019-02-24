Хряпа о сборной России: проделана хорошая работа

Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа заявил РИА Новости , что сборная России уже проделала вызывающую уважение работу, пробившись в финальный турнир Кубка мира.

Сборная России в воскресенье в Перми со счетом 91:76 обыграла команду Финляндии и обеспечила себе участие в финальном турнире Кубка мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Жеребьевка финального турнира состоится 16 марта в Шэньчжэне.