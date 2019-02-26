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РФБ изменит формат проведения финала Кубка России по баскетболу 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: © russiabasket.ru
Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) приняло решение видоизменить формат проведения решающей стадии Кубка России по баскетболу.
«Мы пришли к выводу, что от формата «Финала четырех» в Кубке России нужно отказаться. Зрительский интерес вызывают только игры с участием домашней команды. Поэтому победитель будет определяться в финальной игре на паркете одной из команд», — цитирует Кириленко РИА Новости.
Последний турнир с подобным форматом финала состоялся в Нижнем Новгороде. Победу одержал клуб «Парма» из Перми.
Ранее сообщалось, что в Перми установлен рекорд сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ по посещаемости.
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