РФБ изменит формат проведения финала Кубка России по баскетболу

Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) приняло решение видоизменить формат проведения решающей стадии Кубка России по баскетболу.

«Мы пришли к выводу, что от формата «Финала четырех» в Кубке России нужно отказаться. Зрительский интерес вызывают только игры с участием домашней команды. Поэтому победитель будет определяться в финальной игре на паркете одной из команд», — цитирует Кириленко РИА Новости.

Последний турнир с подобным форматом финала состоялся в Нижнем Новгороде. Победу одержал клуб «Парма» из Перми.

Ранее сообщалось, что в Перми установлен рекорд сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ по посещаемости.