Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Знаковое событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», перед стартом которого Джеймсу не хватало 12 очков, чтобы сравняться с легендарным Майклом Джорданом, набравшим за карьеру 32 292 очка
В середине второй четверти Джеймсу удалось превзойти достижение шестикратного чемпиона НБА.
Лидирует в списке лучших снайперов Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков. Второе место у Карла Мэлоуна — 36 928 очков. Тройку замыкает Коби Брайант — 33 643 очка.
Ранее «Милуоки» уступил «Финиксу» в НБА, несмотря на дабл-дабл Адетокунбо.