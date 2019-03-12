Игроки «Торонто» и «Кливленда» устроили драку во время матча НБА

Центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bleacher Report (@bleacherreport) 11 Мар 2019 в 5:52 PDT Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Ибака упал после столкновения с Криссом в игровом эпизоде, после чего атаковал соперника.

Одноклубники и судьи разняли игроков. Впоследствии обоих участников потасовки удалили до конца встречи.

Победу одержал «Кавальерс» со счётом 126:101. Крисс сделал три подбора и один блок-шот. Ибака набрал восемь очков, совершил семь подборов и один блок-шот.