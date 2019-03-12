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Игроки «Торонто» и «Кливленда» устроили драку во время матча НБА 

RT на русском + ещё 5 12 марта 2019
Фото: Reuters
Центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Ибака упал после столкновения с Криссом в игровом эпизоде, после чего атаковал соперника.
Одноклубники и судьи разняли игроков. Впоследствии обоих участников потасовки удалили до конца встречи.
Победу одержал «Кавальерс» со счётом 126:101. Крисс сделал три подбора и один блок-шот. Ибака набрал восемь очков, совершил семь подборов и один блок-шот.
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Баскетбол , Серж Ибака
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