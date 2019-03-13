НБА оштрафовала Уэстбрука за угрозы фанату

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука за перепалку с болельщиком команды «Юта Джаз» во время выездного матча регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба лиги, Уэстбрук оштрафован на $ 25 тыс.

Инцидент произошёл во второй четверти игры. Баскетболист находился на скамейке запасных. Он резко отреагировал на выкрики одного из фанатов. Во время перепалки Уэстбрук пригрозил болельщику, что изобьёт его жену и самого фаната.

Ранее болельщик «Юты» заявил, что не оскорблял Уэстбрука во время матча с «Оклахомой».