Московский ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в столичном спорткомплексе «Мегаспорт» завершилась с минимальным преимуществом хозяев паркета, 70:68.

В турнирной таблице Евролиги «Фенербахче» занимает первое место, ЦСКА — второе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Между тем Москва претендует на проведение Матча звезд баскетбольной Единой лиги. Конкуренцию ей составляют Казань, Краснодар, Пермь.

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