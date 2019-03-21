Столичный баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в столичном спорткомплексе «Мегаспорт» завершилась с минимальным преимуществом хозяев паркета, 70:68.
В турнирной таблице Евролиги «Фенербахче» занимает первое место, ЦСКА — второе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Между тем Москва претендует на проведение Матча звезд баскетбольной Единой лиги. Конкуренцию ей составляют Казань, Краснодар, Пермь.
Читайте также: Баскетболисты московского «ЦСКА» обыграли черногорскую «Будучность»