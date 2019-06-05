Швед стал лидером Единой лиги ВТБ по количеству заброшенных трёхочковых бросков

Защитник «Химок» Алексей Швед стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по суммарному количеству заброшенных дальних бросков в соревновании.

Как сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ, после первого матча финала против ЦСКА на счету баскетболиста «Химок» Алексея Шведа стало 365 точных трёхочковых бросков. Это на один больше, нежели у Виталия Фридзона из «Локомотива-Кубани».

Следующий матч команда Шведа сыграет 7 мая. Это будет второй поединок финальной серии против ЦСКА,

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ.