Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швед стал лидером Единой лиги ВТБ по количеству заброшенных трёхочковых бросков 

RT на русском + ещё 7 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Защитник «Химок» Алексей Швед стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по суммарному количеству заброшенных дальних бросков в соревновании.
Как сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ, после первого матча финала против ЦСКА на счету баскетболиста «Химок» Алексея Шведа стало 365 точных трёхочковых бросков. Это на один больше, нежели у Виталия Фридзона из «Локомотива-Кубани».
Следующий матч команда Шведа сыграет 7 мая. Это будет второй поединок финальной серии против ЦСКА,
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ.
RT на русском: последние новости
Мозгов высказался о своём будущем в НБА «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в финальной серии плей-офф НБА СМИ: В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельческому строю
Баскетбол , Виталий Фридзон , Алексей Швед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую премьер-лигу расширят
Индзаги продлил контракт с «Лацио»
Ягудин пожаловался на состояние здоровья
«Барселона» повесила ценник на Семеду
Стартует квалификация к ЧМ-2022 по футболу
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение