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ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 98:82 в пользу хозяев площадки.
В составе ЦСКА самым результативным стал Отелло Хантер, набравший 22 очка. 16 очков в активе Кори Хиггинса. Ещё 15 очков команде принёс Семён Антонов.
За «Зенит» 14 баллов набрал Джален Рейнольдс.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Москве 25 мая.
Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.
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Баскетбол , Прочее , Кори Хиггинс , Семен Антонов , Отелло Хантер , Зенит
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