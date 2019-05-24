Новый контракт форварда «Милуоки» станет рекордным в НБА

Форвард баскетбольного клуба «Милуоки» 24-летний Яннис Адетокунбо может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Грек будет претендовать на 5-летнее соглашение, которое вступит в силу в сезоне-2021/22. Сумма контракта составит $247,3 миллиона, сообщает ESPN.

Адетокунбо в этом сезоне в 72 матчах набирал в среднее по 27,1 очка. Он второй раз подряд включен в символическую сборную сезона.