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Новый контракт форварда «Милуоки» станет рекордным в НБА 

News.ru + ещё 7 18 часов назад
Фото: AFP7/Global Look Press
Форвард баскетбольного клуба «Милуоки» 24-летний Яннис Адетокунбо может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Грек будет претендовать на 5-летнее соглашение, которое вступит в силу в сезоне-2021/22. Сумма контракта составит $247,3 миллиона, сообщает ESPN.
Адетокунбо в этом сезоне в 72 матчах набирал в среднее по 27,1 очка. Он второй раз подряд включен в символическую сборную сезона.
Ранее один из ведущих баскетболистов ЦСКА Семён Антонов в интервью News.ru признался, что пока не думает о переезде в НБА.
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Баскетбол , Яннис Адетокунбо , Семен Антонов
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