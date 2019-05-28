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ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ 

RT на русском + ещё 6 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 69:68 в пользу гостей.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 19 баллов. В составе «Зенита» 15 баллов в свой актив записал Марко Симонович.
Счёт серии стал 3:0 в пользу ЦСКА, который таким образом стал первым финалистом турнира. Соперником армейцев по финалу, станет победитель противостояния казанского УНИКСа и подмосковных «Химок».
Ранее сообщалось, что «Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом.
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Баскетбол , Серхио Родригес , Зенит
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