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В НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает возможность проведения ещё одного турнира.
Как сообщает New York Times речь идёт о кубковом турнире, по аналогии с теми, что разыгрываются в европейских футбольных первенствах, где в течение одного сезона разыгрываются чемпионат и Кубок.
«Понимаю, что таким образом я пойду против консерваторов и приверженцев традиций. Они говорят, что ещё один турнир не будет никому интересен. А я считаю, что НБА имеет возможности создавать собственные новые традиции. И это не будет происходить внезапно», — пояснил свою позицию комиссар НБА Адам Сильвер.
Он также отметил, что одного трофея слишком мало для такого длинного сезона, как в НБА.
Ранее сообщалось, что матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США.
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Баскетбол , New York Times
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