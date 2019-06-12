Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант перенёс операцию на ахилле

«Сегодня прошла операция и она была успешной. Путь обратно начинается прямо сейчас. Я благодарен за всю поддержку, которую вы оказали. Уверен, мои братья смогут выиграть шестую игру серии», — написал Дюрант в Instagram.

Баскетболист «Голден Стэйт» получил травму в пятом матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рапторз». Счёт в противостоянии 3:2 в пользу канадского клуба. Следующий поединок противостоянии состоится в ночь на 14 июня в Окленде.