Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год, с опцией продления ещё на сезон.

Хайнс присоединился к ЦСКА в 2013 году. Вместе с командой он семь раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

Всего он провёл в составе армейцев 370 матчей, в которых в среднем набирал по 7,8 очков, выполнял 4,0 подбора, 1,0 голевую передачу, и 0,8 перехвата.