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Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год, с опцией продления ещё на сезон.
Хайнс присоединился к ЦСКА в 2013 году. Вместе с командой он семь раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.
Всего он провёл в составе армейцев 370 матчей, в которых в среднем набирал по 7,8 очков, выполнял 4,0 подбора, 1,0 голевую передачу, и 0,8 перехвата.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Семёном Антоновым.
RT на русском: последние новости
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Баскетбол , Кайл Хайнс , Семен Антонов , ЦСКА
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