Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболист Алек Питерс покинул ЦСКА 

Вести.Ru + ещё 8 20 часов назад
Фото: cskabasket.com
Американский баскетболист Алек Питерс покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Минувший сезон для 24-летнего форварда стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры.
Алек некоторое время лидировал в Евролиге по реализации трехочковых и завершил сезон с 43,3% попаданий издали в главном турнире континента. Как сообщает пресс-служба армейцев, его средние показатели в форме ЦСКА — 5,6 очка, 2,6 подбора, 0,7 передачи за 15,7 минуты.
"Спасибо клубу за запоминающийся сезон! Для меня было честью играть и учиться у отличного тренера, рядом с классными партнерами. Выиграв титулы с этой командой, я воплотил мечту, и всегда буду за это благодарен. Желаю всем самого доброго на следующем этапе", — заявил Питерс.
Вести.Ru: последние новости
Станислав Черчесов: для ЦСКА матч со "Спартаком" будет подготовительным "Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба Шарапова досрочно завершила выступление на Уимблдоне
Баскетбол , Алек Питерс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарин объяснил переход в Нью-Йорк
Кокорина выпустили из СИЗО18
Киркоров хочет отдать ребёнка на хоккей
Последняя вечеринка: как погиб 17-летний теннисист1
Шарапова рассказала о мечте всей жизни
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:15
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ
Хоккей Статьи
00:50
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Теннис
00:26
Зарипов броском шайбы отвинтил крышку бутылки
Хоккей
00:38
Кокорин восстал против системы
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение