Баскетболист Алек Питерс покинул ЦСКА

Американский баскетболист Алек Питерс покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Минувший сезон для 24-летнего форварда стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры.

Алек некоторое время лидировал в Евролиге по реализации трехочковых и завершил сезон с 43,3% попаданий издали в главном турнире континента. Как сообщает пресс-служба армейцев, его средние показатели в форме ЦСКА — 5,6 очка, 2,6 подбора, 0,7 передачи за 15,7 минуты.