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Ушла из жизни легенда советского баскетбола Салимова 

News.ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedi
Скончалась четырёхкратная чемпионка Европы по баскетболу Равиля Прокопенко (Салимова).
Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана, бывшая спортсменка ушла из жизни в Ташкенте в возрасте 77 лет.
Национальный олимпийский комитет, Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан выражают глубокое соболезнование родним и близким Равили Салимовой, — говорится в заявлении НОК.
Салимова — заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.
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