Чемпион НБА впал в кому после серьёзного ДТП

Центровой белградского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» и сборной Сербии Огнен Кузмич попал в серьёзную автомобильную аварию.

Как сообщает Eurohoops, баскетболист попал в ДТП, возвращаясь со свадьбы и находясь за рулём своего Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, несколько раз перевернулась.

Fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je Kuzmić teško povrijeđen pic.twitter.com/FXqwatThsh— Римодеч Рањшуш (@doce1996) 14 июля 2019 г. В результате аварии Кузмич получил серьёзную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.

29-летний Кузмич — чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт».