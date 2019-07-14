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Чемпион НБА впал в кому после серьёзного ДТП 

News.ru + ещё 19 5 часов назад
Фото: Juan Carlos Garcia Mate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Центровой белградского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» и сборной Сербии Огнен Кузмич попал в серьёзную автомобильную аварию.
Как сообщает Eurohoops, баскетболист попал в ДТП, возвращаясь со свадьбы и находясь за рулём своего Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, несколько раз перевернулась.
В результате аварии Кузмич получил серьёзную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.
29-летний Кузмич — чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт».
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Баскетбол , Огнен Кузмич
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