Определился победитель Летней лиги НБА

"Мемфис Гриззлиз" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" и стал победителем Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 95:92 в пользу "медведей". Самым ценным игроком финального матча стал форвард "Мемфиса" Брэндон Кларк, набравший 15 очков и сделавший 16 подборов, четыре результативные передачи и три блок-шота. На драфте-2019 он был выбран в первом раунде под 21-м номером.

Матчи Летней лиги НБА проводятся в межсезонье. Во встречах принимаю участие новички, незадрафтованные игроки и баскетболисты из Лиги развития.

Ранее сообщалось, что чемпион НБА попал в аварию и впал в кому.

НБА. Летняя лига. Финал

"Мемфис Гриззлиз" (Мемфис) — "Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — (31:19, 25:21, 16:30, 23:22)