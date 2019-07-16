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Определился победитель Летней лиги НБА 

Газета.Ru + ещё 7 12 часов назад
Фото: Reuters
"Мемфис Гриззлиз" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" и стал победителем Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 95:92 в пользу "медведей". Самым ценным игроком финального матча стал форвард "Мемфиса" Брэндон Кларк, набравший 15 очков и сделавший 16 подборов, четыре результативные передачи и три блок-шота. На драфте-2019 он был выбран в первом раунде под 21-м номером.
Матчи Летней лиги НБА проводятся в межсезонье. Во встречах принимаю участие новички, незадрафтованные игроки и баскетболисты из Лиги развития.
Ранее сообщалось, что чемпион НБА попал в аварию и впал в кому.

НБА. Летняя лига. Финал

"Мемфис Гриззлиз" (Мемфис) — "Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — (31:19, 25:21, 16:30, 23:22)
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