Чемпион НБА Кузмич выведен из комы

Сербский баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич , попавший в автокатастрофу, был выведен из состояния искусственной комы.

Как сообщает клубная пресс-служба, центровой Огнен Кузмич был выведен из состояния искусственной комы. В настоящее время баскетболист находится в сознании и может контактировать с врачами. Сообщается, что спортсмен удовлетворён своим состоянием.

Огнен Кузмич попал в ДТП после того, как выехал на полосу встречного движения в Боснии и Герцеговине. В результате лобового столкновения с другим транспортным средством спортсмен получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.

За свою карьеру Кузмич успел поиграть за мадридский «Реал» и «Голден Стэйт Уорриорз», с которым в 2015 году выиграл чемпионат НБА.

Ранее сообщалось, что врачи выведут сербского баскетболиста Кузмича из искусственной комы.