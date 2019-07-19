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Чемпион НБА Кузмич выведен из комы 

RT на русском + ещё 3 15 часов назад
Фото: © fiba.basketball
Сербский баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, попавший в автокатастрофу, был выведен из состояния искусственной комы.
Как сообщает клубная пресс-служба, центровой Огнен Кузмич был выведен из состояния искусственной комы. В настоящее время баскетболист находится в сознании и может контактировать с врачами. Сообщается, что спортсмен удовлетворён своим состоянием.
Огнен Кузмич попал в ДТП после того, как выехал на полосу встречного движения в Боснии и Герцеговине. В результате лобового столкновения с другим транспортным средством спортсмен получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.
За свою карьеру Кузмич успел поиграть за мадридский «Реал» и «Голден Стэйт Уорриорз», с которым в 2015 году выиграл чемпионат НБА.
Ранее сообщалось, что врачи выведут сербского баскетболиста Кузмича из искусственной комы.
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Баскетбол , Огнен Кузмич , Реал
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