«Олимпиакос» отыграет весь сезон резервным составом

В мае 2019 года один из самых титулованных клубов Греции "Олимпиакос" был отправлен во второй дивизион страны.

Причиной подобного перехода стал отказ команды сыграть в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с "Панатинаикосом".

Из-за неявки результат "Олимпиакоса" в сезоне-2018/19 был аннулирован — клуб сразу опустился на последнее место в турнирной таблице.

Как итог, руководство клуба не будет задействовать игроков основного состава в матчах второго дивизиона чемпионата Греции. Основа будет играть в Евролиге, а резервисты — на внутренней арене, сообщает Eurohoops.