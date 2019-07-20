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«Олимпиакос» отыграет весь сезон резервным составом 

Газета.Ru 5 часов назад
В мае 2019 года один из самых титулованных клубов Греции "Олимпиакос" был отправлен во второй дивизион страны.
Причиной подобного перехода стал отказ команды сыграть в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с "Панатинаикосом".
Из-за неявки результат "Олимпиакоса" в сезоне-2018/19 был аннулирован — клуб сразу опустился на последнее место в турнирной таблице.
Как итог, руководство клуба не будет задействовать игроков основного состава в матчах второго дивизиона чемпионата Греции. Основа будет играть в Евролиге, а резервисты — на внутренней арене, сообщает Eurohoops.
Ранее наставник ЦСКА был признан лучшим тренером в Евролиге.
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