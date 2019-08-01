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ЦСКА подписал контракт с бывшим игроком НБА Бэйкером 

ТАСС + ещё 19 21 час назад
Фото: © ПБК ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером. Об этом в четверг сообщила пресс-служба армейцев.
Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на год.
"Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА, — сказал Бэйкер. — Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете — это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и готов сражаться для болельщиков ЦСКА", — сказал Бэйкер.
Итудис отметил, что команда еще не до конца укомплектована.
"Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально, Рон — жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник, — сказал Итудис. — Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие — в университетском баскетболе, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), G-лиге. Хочу также отметить, что наша команда еще не собрана, мы планируем подписать еще одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию".
Бэйкер в НБА выступал за "Нью-Йорк" и "Вашингтон". В прошлом сезоне в сумме за обе команды он провел 15 матчей, в среднем набирая 3,1 очка, совершая 1,4 подбора и отдавая 1,8 передачи.
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Баскетбол , Кайл Хайнс , Димитрис Итудис , ЦСКА
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