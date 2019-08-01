Ланге покинул пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

Контракт с главным тренером женской сборной России по баскетболу немцем Олафом Ланге не будет продлен. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко

На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.