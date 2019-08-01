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Ланге покинул пост главного тренера женской сборной России по баскетболу 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Контракт с главным тренером женской сборной России по баскетболу немцем Олафом Ланге не будет продлен. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.
"Понятно, что с Олафом мы расстаемся, контракт продлен не будет. Задача выполнена не была. В сентябре состоится тренерский совет, где мы выберем нового главного тренера", — сказал Кириленко.
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Баскетбол , Прочее , Олаф Ланге , Андрей Кириленко , ИТАР-ТАСС
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