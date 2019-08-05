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Баскетболист Мозгов рассказал об отношении к критике 

Газета.Ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: Los-Angeles Lakers/twitter.com
Центровой "Химок" Тимофей Мозгов рассказал о том, как относится к критике болельщиков, передает газета "Известия".
Мозгов вернулся из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) этим летом и подписал контракт с подмосковными "Химками" до 2020 года.
"Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят — это современный спорт. Я спокойно к этому отношусь и делю болельщиков на две категории: настоящие фанаты и "фанаты" в кавычках. Первые поддерживают свой любимый клуб, любимого игрока в самые сложные и тяжелые моменты. Таких людей единицы. Вторая категория — у тебя все хорошо, мы за тебя болеем, все плохо — мы не с тобой", — заявил баскетболист.
Ранее Кириленко рассказал о возможном проведении ЧМ-2022 по баскетболу в России.
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Баскетбол , Тимофей Мозгов , газета "Известия"
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