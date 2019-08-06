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Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет 

Рамблер + ещё 5 59 минут назад
Фото: fiba.com
Белорусская баскетболистка Яна Зуборенко скончалась в возрасте 18 лет, сообщается на сайте Белорусской федерации баскетбола (БФБ).
«1 августа на 19-ом году скоропостижно ушла из жизни воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко», — говорится в сообщении.
Зуборенко была членом юношеской сборной Белоруссии по баскетболу, играла на чемпионатах мира и Европы.
Летом 2018 года спортсменка поступила в Белорусский государственный университет (БГУ) и приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Причины смерти Яны Зуборенко не уточняются.
Баскетбол , Прочее
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