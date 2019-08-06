Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет

Белорусская баскетболистка Яна Зуборенко скончалась в возрасте 18 лет, сообщается на сайте Белорусской федерации баскетбола (БФБ).

«1 августа на 19-ом году скоропостижно ушла из жизни воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко», — говорится в сообщении.

Зуборенко была членом юношеской сборной Белоруссии по баскетболу, играла на чемпионатах мира и Европы.

Летом 2018 года спортсменка поступила в Белорусский государственный университет (БГУ) и приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Причины смерти Яны Зуборенко не уточняются.