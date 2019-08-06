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Зуборенко скончалась в возрасте 18 лет 

Спорт РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: fiba.com
Бывшая баскетболистка юниорской сборной Белоруссии (игроки не старше 17 лет) Яна Зуборенко скоропостижно скончалась на 19-м году жизни, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола (БФБ).
Причина смерти Зуборенко не уточняется.
"Белорусская федерация баскетбола выражает самые искренние соболезнования семье Яны Зуборенко", — говорится в сообщении.
Прошлым летом в составе юниорской сборной Белоруссии Зуборенко выступала на чемпионате мира, который проходил в Минске. Также спортсменка была участницей чемпионатов Европы среди команд, составленных из игроков не старше 16 и 18 лет, Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года.
Летом 2018 года баскетболистка поступила в Белорусский государственный университет и приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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