Зуборенко скончалась в возрасте 18 лет

Бывшая баскетболистка юниорской сборной Белоруссии (игроки не старше 17 лет) Яна Зуборенко скоропостижно скончалась на 19-м году жизни, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола (БФБ).

Причина смерти Зуборенко не уточняется.

"Белорусская федерация баскетбола выражает самые искренние соболезнования семье Яны Зуборенко", — говорится в сообщении.

Прошлым летом в составе юниорской сборной Белоруссии Зуборенко выступала на чемпионате мира, который проходил в Минске. Также спортсменка была участницей чемпионатов Европы среди команд, составленных из игроков не старше 16 и 18 лет, Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года.

Летом 2018 года баскетболистка поступила в Белорусский государственный университет и приняла решение завершить профессиональную карьеру.