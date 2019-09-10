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В НБА запретили самурайские повязки 

Газета.Ru + ещё 4 10 часов назад
В НБА запретили самурайские повязки
Фото: nba.com
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) запретили использование самурайских повязок. Эту информацию подтвердил официальный представитель лиги Майк Басс.
"Команды выражали беспокойство по поводу безопасности, а также разной длины повязок. В прошлом сезоне некоторые игроки стали их носить, но мы не хотели вмешиваться по ходу чемпионата", — приводит слова Басса журналист Эдриан Воджнаровски.
Отмечается, что комитет по проведению соревнований НБА обсудил ситуацию в понедельник. Клубы лиги выражали беспокойство по поводу того, что повязки свисают на спине.
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Баскетбол , Джимми Батлер , Андре Драммонд , Джеймс Леброн , Эдриан Воджнаровски
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