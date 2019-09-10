В НБА запретили самурайские повязки

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) запретили использование самурайских повязок. Эту информацию подтвердил официальный представитель лиги Майк Басс.

"Команды выражали беспокойство по поводу безопасности, а также разной длины повязок. В прошлом сезоне некоторые игроки стали их носить, но мы не хотели вмешиваться по ходу чемпионата", — приводит слова Басса журналист Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что комитет по проведению соревнований НБА обсудил ситуацию в понедельник. Клубы лиги выражали беспокойство по поводу того, что повязки свисают на спине.

Ранее сообщалось, что игрок НБА подрался с болельщиком.