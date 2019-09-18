Прохоров продал клуб НБА

Прохоров завершил процедуру продажи клуба НБА

Российский предприниматель Михаил Прохоров завершил процедуру продажи клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" и командой арены канадскому бизнесмену Джозефу Цаю , передает ТАСС.

"У нас есть невероятная группа игроков, которые хотят победить, из-за их таланта и тяжелой работы мы сейчас находимся в отличном положении, чтобы конкурировать. Я очень рад быть партнером победителей", — приводит слова Цая пресс-служба "Бруклина".

Ранее Прохоров рассказал о прогрессе "Бруклина" за время его управления клубом.