Баскетболист из США вспомнил страшилки о России

Американский баскетболист вспомнил детские страшилки о России

Американский защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер вспомнил о предубеждениях относительно России в США. Его слова приводит Sports.ru Бэйкер рассказал, как в детстве смотрел фильм Рокки, где главный герой дрался в русскими.

«И все дома говорят: "Ух, Россия — ужасное место". В реальности это такая же страна с такими же людьми, которые работают с девяти до пяти», — отметил он.

Баскетболист добавил, что в России приобщился к новой для себя культуре.

26-летний Бэйкер летом этого года подписал контракт с московской командой. До этого он выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс».