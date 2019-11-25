Главный тренер «Химок»: нам не хватает помощи со скамейки

Главный тренер баскетбольных "Химок" Римас Куртинайтис высказался о трудной победе над "Цмоки-Минск" в рамках Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По его словам, в игру из запасных успешно смог влиться лишь Сергей Моня "Побеждать всегда приятно. Мы готовились к непростой игре, таковой она в итоге и вышла. Хотелось бы большей помощи от запасных баскетболистов, выйти успешно смог лишь Моня. Вяльцев в данный момент полностью не восстановился, ждем его скорейшего возвращения в форму", — сказал Куртинайтис. Ранее сообщалось, что "Торонто Рэпторз" переиграл "Атланту Хоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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