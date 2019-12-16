Единственная россиянка в НБА

Мария Вадеева — единственная российская спортсменка в НБА. Девушке 21 год, ее рост 193 см. Как сообщает Чемпионат.com, Маша родилась в баскетбольной семье и была буквально окружена баскетболом с самого детства. Однако, Вадеева даже не представляла, что станет баскетболисткой. Будущая спортсменка мечтала о гимнастике и хотела стать дизайнером.

Все изменилось, когда Мария однажды пришла в спортзал со своей мамой, которая тренировала школьников. Один мальчиков научил ее бросать мячи «из-под юбки». Когда Маша показала свою технику маме, она сказала, что так не правильно. Девушка разозлилась и стала тренироваться.