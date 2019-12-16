Единственная россиянка в НБА 

Мария Вадеева — единственная российская спортсменка в НБА. Девушке 21 год, ее рост 193 см. Как сообщает Чемпионат.com, Маша родилась в баскетбольной семье и была буквально окружена баскетболом с самого детства. Однако, Вадеева даже не представляла, что станет баскетболисткой. Будущая спортсменка мечтала о гимнастике и хотела стать дизайнером.
Все изменилось, когда Мария однажды пришла в спортзал со своей мамой, которая тренировала школьников. Один мальчиков научил ее бросать мячи «из-под юбки». Когда Маша показала свою технику маме, она сказала, что так не правильно. Девушка разозлилась и стала тренироваться.
Вадеева дебютировала в национальной команде в 16 лет и стала настоящей звездой среди сверстниц в Европе. В 2018 году девушка перешла в УГМК. После сезона в России, она отправляется в США, где играет в женской НБА за «Лос-Анджелес Спаркс». Спортсменка признается, что получает кайф от любимого дела, которому посвящает всё своё время.