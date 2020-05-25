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Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с аукциона за $206 тысяч 

News.ru и ещё 12 25 мая 2020
Перстень Коби Брайанта ушёл с аукциона за $206 тысяч
Фото: AP/ТАСС
Именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое баскетболист Коби Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продали на аукционе за $206 080.
Два идентичных перстня спортсмен приобрёл для родителей, чтобы отметить первое для себя чемпионство в НБА в сезоне 1999/20000 в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Спустя время мать Брайанта Памела попыталась продать кольца и другие памятные вещи. Баскетболист подал иск, пытаясь заблокировать продажу, однако потом согласился и разрешил родителям продать шесть вещей.
В 2013 году частный коллекционер приобрёл их за $280 тысяч. После гибели спортсмена он решил узнать, сколько может заработать на продаже колец, и обратился в аукционный дом, пишет TMZ.
После 20 ставок подаренное Коби Брайантом матери кольцо ушло с аукциона за более чем $206 тысяч. Личность нового обладателя памятной вещи не раскрывается. Как ожидается, кольцо, принадлежавшее отцу спортсмена Джо, может быть продано за большую сумму.
Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января в Калабасасе, штат Калифорния.
Ранее NEWS.ru писал, что памятные вещи пятикратного чемпиона НБА ушли с аукциона за $202,5 тысячи. Самым дорогим лотом стала плита с отпечатками ладоней Брайанта с голливудской Аллеи славы. Она была продана за $75 тысяч, что в 18 раз превысило её первоначальную оценку.
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Баскетбол , Коби Брайант
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