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Майкл Джордан призвал американцев бороться против несправедливости мирно 

News.ru и ещё 6 8 часов назад
Майкл Джордан призвал американцев к миру
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Известный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан прокомментировал ситуацию со смертью Джорджа Флойда и призвал американское сообщество бороться с несправедливостью мирными способами.
Я глубоко опечален, страдал и был зол. Я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого. Я поддерживаю тех, кто призывает избавиться от укоренившегося расизма и насилия в отношении чернокожих людей в нашей стране. Нам необходимо продолжать мирно выступать против несправедливости и требовать, чтобы люди несли ответственность, — процитировали Майкла Джордана в РИА Новости.
Он добавил, что необходимо оказывать давление на руководящие силы, изменить законы в пользу справедливости или голосовать за правильные и решающие изменения в системе.
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#justiceforfloyd

Публикация от  Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Ранее NEWS.ru писал, что во время протестов по поводу смерти Джорджа Флойда в Чикаго погиб один человек, в Миннеаполисе задержаны 240 человек, около 20 полицейских получили ранения, а в Вашингтоне правительство США рекомендовало сотрудникам Белого дома не выходить на работу из-за массовых беспорядков. В общей сложности силовики задержали 1669 человек с момента начала акций протеста в США.
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Комментарии
Баскетбол , Прочее , Майкл Джордан , РИА Новости
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