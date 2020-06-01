Чемпион НБА избил человека

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека, повредившего его машину.

Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в Лос-Анджелесен на фоне протестов в США из-за смерти Джорджа Флойда полицейским, один из протестующих разбил окно его автомобиля, после чего Смит догнал его и нанёс серию ударов.

Позднее игрок объяснил, что такая его реакция была вызвана исключительно тем, что протестующий повредил его имущество.

34-летний Смит играет за «Кливленд с 2015 года, и в месте с командой стал чемпионом НБА.