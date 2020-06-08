Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
Фортуна
Фортуна
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Барнс заявил, что некоторые игроки НБА хотят завершить сезон из-за ситуации с расизмом 

RT на русском и ещё 11 13 часов назад
Игроки НБА хотят завершить сезон из-за расизма
Фото: Reuters
Бывший баскетболист Мэтт Барнс заявил, что многие игроки Национальной баскетбольной ассоциации хотели бы завершить прерванный из-за коронавируса сезон из-за неблагоприятной психологической обстановки, связанной с жестокостью и расизмом в США.
«И я, и рэпер Снуп Догг слышали об этом от разных игроков, не хочу называть их имён. Некоторые ребята из «Лейкерс», некоторые из «Клипперс». Есть кое-какие слухи о том, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Некоторые парни хотят играть, а некоторые нет», — приводит слова Барнса журналист Джошиа Джонсон в своём Twitter.
25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.
Ранее футболист «Манчестер Сити» Стерлинг заявил, что на данный момент расизм является единственной болезнью, которая действительно беспокоит людей.
Видео дня. Дзюба ушел в хоккей
RT на русском: последние новости
Владелец русского ресторана в США с оружием оборонялся во время протестов Владелец русского ресторана в США с оружием оборонялся во время протестов СМИ: «Бешикташ» готов продать Ларина в ЦСКА за €3,5 млн СМИ: «Бешикташ» готов продать Ларина в ЦСКА за €3,5 млн Источник: игроки НБА не будут проходить допинг-тесты после возобновления сезона Источник: игроки НБА не будут проходить допинг-тесты после возобновления сезона
Комментарии 1
Баскетбол , Мэтт Барнс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории
Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории
Умер Курт Томас
Умер Курт Томас
Умер Александр Герасимов
Умер Александр Герасимов
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение