Игроки НБА хотят завершить сезон из-за расизма

Бывший баскетболист Мэтт Барнс заявил, что многие игроки Национальной баскетбольной ассоциации хотели бы завершить прерванный из-за коронавируса сезон из-за неблагоприятной психологической обстановки, связанной с жестокостью и расизмом в США.

«И я, и рэпер Снуп Догг слышали об этом от разных игроков, не хочу называть их имён. Некоторые ребята из «Лейкерс», некоторые из «Клипперс». Есть кое-какие слухи о том, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Некоторые парни хотят играть, а некоторые нет», — приводит слова Барнса журналист Джошиа Джонсон в своём Twitter.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее футболист «Манчестер Сити» Стерлинг заявил, что на данный момент расизм является единственной болезнью, которая действительно беспокоит людей.