Познер высказался о скандале с комментатором НБА

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнения многолетнего комментатора и ведущего клубного ТВ команды Национально баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Гранта Нейпира.

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Неймпир в ответ на лозунг против расизма Black Lives Matter (Жизнь чернокожего имеет значение) написал, что «жизнь каждого человека имеет значение», из-за чего он подвергся критике и его обвинили в «скрытом расизме».

«Начну с того, что никто его не увольнял, он сам подал в отставку. Но давайте по существу. Лозунг Black Lives Matter возник довольно давно в результате полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Этот лозунг, по сути, никто не отвергал, потому что все, или почти все, в Америке понимают, что жизнь белокожего ценится несравненно выше жизни чернокожего», — написал Познер на своём официальном сайте.

По его мнению, на фоне происходящего в США, достаточно глупо было говорить, что жизнь каждого человека важна в ответ на вопрос об отношении к конкретному лозунгу.

«Разумеется, каждая жизнь важна, но все знают, что реально жизнь черного важной не считается, в частности, полицией, имеет место быть полнейший произвол и беспредел. На этом фоне отвечать таким образом более чем глупо. Нейпир понял это, однако понял поздно, но сам уволился», — подчеркнул Познер.

При этом журналист отметил, что не призывает американцев к каким-либо действиям.

«Каким образом я, живя и работая в России, могу заниматься призывами к людям другой страны? Это просто чушь. Винить меня в том, что я «потворствую разгулу преступности», — мягко говоря, бред. Мог бы сказать жестче», — добавил Познер.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.