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Баскетболист «Бруклина» Джордан заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 12 4 часа назад
Джордан заразился коронавирусом
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Деандре Джордан заразился коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.
Джордан стал вторым баскетболистом команды после защитника Спенсера Динвидди, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Также ранее форвард "Бруклина" Уилсон Чендлер отказался от продолжения сезона по семейным обстоятельствам.
"Вчера вечером обнаружил симптомы, а сегодня все подтвердилось. Результат теста на коронавирус оказался положительным. Меня не будет в Орландо во время возобновления сезона", — написал Джордан в Twitter.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.
Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" — "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.
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Комментарии
Баскетбол , Деандре Джордан , Walt Disney
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