«Химки» продлили контракт со Шведом

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Специалист выразил радость тем фактом, что защитник продолжить выступать за «Химки».

«Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим «лепить» боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Ранее сообщалось, что Швед продлил соглашение с «Химками» на три года.