Пономарев вернулся в «Астану»

Баскетболист Антон Пономарев, возобновивший в минувшем сезоне профессиональную карьеру, вернулся в "Астану", сообщается на официальном сайте казахстанского клуба Единой лиги ВТБ.
Сроки соглашения с 31-летним центровым не разглашаются. Пономарев выступал за "Астану" с 2011 по 2018 год, после чего объявил о завершении карьеры, но в минувшем сезоне он вернулся в баскетбол и выступал за "Тобол" из родного Костаная.
Также "Астана" объявила о продлении контактов сразу с девятью игроками команды. Новое соглашение с клубом подписал капитан команды Рустам Мурзагалиев, также игроками "Астаны" остаются Максим Марчук, Дмитрий Гаврилов, Николай Бажин, Роберт Пан, Вадим Щербак, Аскар Майдекин, Руслан Айткали и Андрей Литвиненко.