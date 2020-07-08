Пономарев вернулся в «Астану»

Баскетболист Антон Пономарев , возобновивший в минувшем сезоне профессиональную карьеру, вернулся в "Астану", сообщается на официальном сайте казахстанского клуба Единой лиги ВТБ.

Сроки соглашения с 31-летним центровым не разглашаются. Пономарев выступал за "Астану" с 2011 по 2018 год, после чего объявил о завершении карьеры, но в минувшем сезоне он вернулся в баскетбол и выступал за "Тобол" из родного Костаная.