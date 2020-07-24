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Тренер ярославского баскетбольного клуба сломал судье нос 

RT на русском и ещё 3 8 часов назад
Тренер ярославского «Буревестника» сломал нос судье
Фото: РИА Новости
В матче любительских команд чемпионата «Золотое кольцо» один из участников соревнований сломал нос арбитру встречи.
Инцидент произошёл в матче между сборной Ярославского государственного университета (ЯрГУ) и командой «Слоны», сообщают «ЯрНовости». После завершения поединка игрок ЯрГУ Михаил Терехов ударил головой в лицо арбитра Вадима Павлова, сломав судье нос.
Терехов — тренер ярославского «Буревестника», выступающего в Суперлиге. После произошедшего он принёс Павлову извинения и конфликт был улажен.
Ранее сообщалось, что Кириленко выдвинет свою кандидатуру на выборы главы РФБ.
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Баскетбол , Вадим Павлов
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