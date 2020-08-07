Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Украинский баскетболист умер в 26 лет 

Вероника Полынина и ещё 3 7 августа 2020
Украинский баскетболист умер в 26 лет
Фото: Федерация баскетбола Украины
Украинский баскетболист Сергей Мясоедов умер в возрасте 26 лет после падения с велосипеда. Об этом сообщаетФедерация баскетбола Украины.
16 мая Мясоедов упал с велосипеда и обратился в больницу с жалобой на боль в ключице. В больнице он потерял сознание и впал в кому из-за внутричерепной гематомы. Врачи провели операцию и более двух месяцев боролись за жизнь спортсмена.
Сергей Мясоедов — многократный участник и победитель слэм-данк соревнований высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги. В Высшей лиге Украины форвард выступал за команды «Запорожье-2», «Инваспорт» из Днепра и запорожский «Металлург».
Слэм-данк — вид забивания в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.
Ранее в пятницу «Рамблер» сообщал, что в Швейцарии умер прославленный российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий.
Баскетбол , Геннадий Турецкий , Сергей Мясоедов , Металлург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение