Украинский баскетболист умер в 26 лет 

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов умер в возрасте 26 лет после падения с велосипеда. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

16 мая Мясоедов упал с велосипеда и обратился в больницу с жалобой на боль в ключице. В больнице он потерял сознание и впал в кому из-за внутричерепной гематомы. Врачи провели операцию и более двух месяцев боролись за жизнь спортсмена.

Сергей Мясоедов — многократный участник и победитель слэм-данк соревнований высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги. В Высшей лиге Украины форвард выступал за команды «Запорожье-2», «Инваспорт» из Днепра и запорожский «Металлург»

Слэм-данк — вид забивания в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.