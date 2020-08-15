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Харден повторил достижение Джордана и Айверсона 

Sports.ru и ещё 1 16 часов назад
Харден повторил достижение Джордана и Айверсона
Фото: Sports.ru
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — третий игрок в истории НБА, который стал лучшим в лиге по количеству набранных очков и совершенных перехватов за сезон. Ранее это трижды удавалось Майклу Джордану и один раз Аллену Айверсону.
Харден завершил регулярный чемпионат сезона-19/20 с показателями 34,3 очка, 6,6 подбора, 7,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.
Кроме того, Харден третий сезон подряд стал самым результативным игроком лиги. После слияния НБА и АБА это удавалось только Джорджу Гервину, Майклу Джордану и Кевину Дюрэнту.
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