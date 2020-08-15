Харден повторил достижение Джордана и Айверсона 

Все новости на карте

Харден завершил регулярный чемпионат сезона-19/20 с показателями 34,3 очка, 6,6 подбора, 7,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

Кроме того, Харден третий сезон подряд стал самым результативным игроком лиги. После слияния НБА и АБА это удавалось только Джорджу Гервину, Майклу Джордану и Кевину Дюрэнту.

Леброн — лучший игрок НБА перед плей-офф. Но Кавай, Яннис и Харден готовы скинуть «Короля» с трона