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Леброн Джеймс покорил феноменальное достижение Майкла Джордана 

Чемпионат.com и ещё 11 13 часов назад
Джеймс покорил феноменальное достижение Джордана
Фото: Reuters
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков и 10 передач при 83% точности с игры в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Джеймс стал третьим игроком в истории плей-офф НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 передач при 80% точности, присоединившись к ныне выступающему за «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающему Крису Полу и легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Баскетбол , Джеймс Леброн , Майкл Джордан , Крис Пол
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