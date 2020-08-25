Джеймс покорил феноменальное достижение Джордана

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков и 10 передач при 83% точности с игры в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Джеймс стал третьим игроком в истории плей-офф НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 передач при 80% точности, присоединившись к ныне выступающему за «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающему Крису Полу и легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».