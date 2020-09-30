Левченко рассказала о своем аресте в Минске

Белорусская баскетболистка Елена Левченко в зале суда рассказала о своем задержании в Минске.

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Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и "Неподчинение сотрудникам милиции".

Левченко заявила, что при задержании к ней не применяли физическую силу.

"Вообще, это все так странно. Если вы уже меня задерживаете и вы видите пластиковые сумки Наверное, они видели, как только я поставила на тележку, ко мне подошли два милиционера. Я повернула голову и все поняла. Мне ничего нельзя было делать, и меня повезли в Ленинское РУВД", – приводит слова Левченко Telegram-канал TUT.BY.

Баскетболистка рассказала, что во время нахождения в камере она слышала, как другие задержанные девушки пели "Купалинку" и "Грай".

"Короче, такая атмосфера. Не знаю, это не передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме у людей такой дух. Это невероятно, проживать, чувствовать это", - сказала спортсменка.

Также Левченко заявила, что восхищается духом и позитивом белорусского народа.