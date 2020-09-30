Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Баскетболистка Левченко рассказала о своем аресте в Минске

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Белорусская баскетболистка Елена Левченко в зале суда рассказала о своем задержании в Минске.
Левченко рассказала о своем аресте в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и "Неподчинение сотрудникам милиции".
Левченко заявила, что при задержании к ней не применяли физическую силу.
"Вообще, это все так странно. Если вы уже меня задерживаете и вы видите пластиковые сумки Наверное, они видели, как только я поставила на тележку, ко мне подошли два милиционера. Я повернула голову и все поняла. Мне ничего нельзя было делать, и меня повезли в Ленинское РУВД", – приводит слова Левченко Telegram-канал TUT.BY.
Баскетболистка рассказала, что во время нахождения в камере она слышала, как другие задержанные девушки пели "Купалинку" и "Грай".
"Короче, такая атмосфера. Не знаю, это не передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме у людей такой дух. Это невероятно, проживать, чувствовать это", - сказала спортсменка.
Также Левченко заявила, что восхищается духом и позитивом белорусского народа.
Ранее сообщалось, что белорусский клуб отказался играть из-за ареста баскетболистки.
Баскетбол,Елена Левченко,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители