У трех баскетболистов из ЦСКА выявлен коронавирус 

Три члена основного состава баскетбольного клуба ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус после стартового матча в Евролиге, где сражались с испанской «Барселоной». Игроки изолированы от команды, пишет «Российская газета».

В молодежной команде условно-положительный результат на COVID-19 был выявлен у семи игроков. Диагноз одного из них получил подтверждение. По этой причине ЦСКА-2 отказались от участия в матче 1/16 финала Кубка России в Чебоксарах. Также у нескольких работников клуба был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

В августе у футбольного полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича обнаружили коронавирус, он стал третьим членом команды, заразившимся этой инфекцией. В начале сентября у трех игроков французского клуба «Пари Сен-Жермен» был диагностирован COVID-19.