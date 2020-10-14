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«Наказывают за коронавирус»: «Зениту» ломают сезон в Европе 

Газета.Ru 3 часа назад
«Зениту» ломают сезон в Европе
Фото: Газета.Ru
После победы над «Барселоной» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги о петербургском «Зените» было сказано немало лестных слов. Однако за громким триумфом последовала череда неудач, связанных с коронавирусом.
Петербуржцам предстоял выезд в Испанию на гостевые матчи с «Басконией» и «Валенсией», которые были запланированы на 13 и 15 октября соответственно. Однако из России команда отправиться так и не смогла. Сначала положительные тесты на COVID-19 были обнаружены сразу у шести баскетболистов, трех тренеров и одного массажиста. Затем количество зараженных игроков достигло девяти.
Впоследствии вспышка вирусной инфекции оказалась настолько серьезной, что «Зенит» не смог набрать необходимое количество баскетболистов для заявки на матч. Согласно регламенту, заявка должна состоять из восьми игроков. За нарушение правил петербуржцам присудили два технических поражений со счетом 0:20.
В «Зените» решение руководства Евролиги оценили негативно. По словам генерального директора клуба Александра Церковного, команда была готова заявить на матч только шестерых баскетболистов из основы, добавив к ним игроков из молодежного состава. Однако от такого варианта отказались по нескольким причинам.

«Во-первых, мы каждый день получаем все новые случаи заражения, и нет гарантии, что кто-то из них не заболеет. А это значит, что прямо на месте мы можем в итоге так и не набрать необходимый минимум. Во-вторых, в случае выявления положительного теста нам придется оставить заболевшего на две недели в Испании. Нам намного важнее и дороже каждый из нашей команды, чем любой результат. В Евролиге и Лиге ВТБ есть регламенты, которые предусматривают подобные случаи. Евролигу мы уведомили еще вчера о чрезвычайной ситуации в команде, как только получили результаты тестов. Ждем решения, правила одинаковы для всех», — приводит «Спорт-Экспресс» слова гендиректора «Зенита».

Атакующий защитник сине-бело-голубых Кей Си Риверс написал в Twitter, что решение Евролиги является несправедливым, ведь баскетболисты в условиях пандемии COVID-19 остаются лишь заложниками ситуации и никак не могут на нее повлиять.

«По сути нас наказывают за то, что игроки заразились коронавирусом. Можно на всякий случай начать готовить игроков молодежной команды», — посетовал он.

Помимо игр «Зенита», под вопросом находилась судьба проведения матчей подмосковных «Химок», которым также предстоял выезд в Испанию. 14 октября химчане должны сыграть с мадридским «Реалом», а через два дня — с «Басконией». Евролига, рассматривая ситуацию со вспышкой коронавируса в стане петербуржцев, обсуждала и вопрос отмены матчей «Химок». Однако до этого пока не дошло. Как минимум, с «Реалом» подмосковная команда сыграет точно.
На решение Евролиги в отношении «Зенита» негативно отреагировали не только петербуржцы, но и иностранные болельщики. В Twitter-аккаунте турнира под публикацией о технических поражениях, присужденных российскому клубу, многие пользователи выразили протест.

«Что за черт? Вы говорили, что у вас есть план B, план С после того, что произошло с прошлым сезоном, но теперь вы просто наказываете команду, которая не могла ничего сделать. Вы наказываете их из-за собственного же невнимания к этой ситуации. Ужасное и постыдное решение», — написал подписчик с никнеймом edvvis.

Пользователь kobykim1 упрекнул Евролигу в несоблюдении принципов спортивной борьбы.
Некоторые предложили альтернативные варианты выхода из сложившейся ситуации. Одни считают, что матчи, которые не могут состояться сейчас, необходимо перенести на неопределенный срок. Так уже поступили в Единой лиге ВТБ, которая отложила матч ЦСКА — «Зенит».

«Это большой провал. Вы обязаны найти возможность перенести матчи «Зенита», а не наказывать клуб», — написал Cosmotrolitan.

Другие посоветовали Евролиге пойти по пути Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая все-таки смогла доиграть сезон, разбив команды по так называемым «пузырям». Впрочем, данный вариант по понятным причинам невозможен даже теоретически. Равно как и предложение о переносе, ведь поражения «Зениту» уже засчитаны. Следующий матч петербуржцы должны провести 22 октября, приняв на своей площадке «Олимпию Милан».
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Баскетбол , Статьи , Зенит , Реал , ЦСКА
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