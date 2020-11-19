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«Лейкерс» обменяли Грина в «Оклахому» на Шрёдера 

RT на русском и ещё 4 11 часов назад
«Лейкерс» обменяли Грина на Шрёдера
Фото: Reuters
Разыгрывающий защитник сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер продолжит свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Как сообщает пресс-служба, «Лейкерс» заполучили 27-летнего немца в результате обмена защитника Дэнни Грина и прав на форварда Джейдена Макдэниелса в «Оклахома-Сити Тандер».
В прошедшем сезоне Шрёдер, задрафтованный «Атлантой Хокс» в 2013 году под общим 17-м номером, сыграл в 65 матчах за «Оклахому», в среднем за игру набирая 18,9 очка и выполняя 4,0 ассиста и 3,6 подбора.
33-летний Грин в прошедшем, чемпионском для «Лейкерс» сезоне отыграл в 68 матчах, в среднем набирая восемь очков и выполняя 3,3 подбора, 1,3 ассиста и 1,3 перехвата.
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Баскетбол , Деннис Шредер , Дэнни Грин
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