"Вашингтон" со счетом 130:109 обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил , набравший 31 очко. В составе "Миннесоты" 21 очко на счету Малика Бизли.

"Вашингтон" одержал первую победу в текущем сезоне НБА, до этого команда проиграла первые пять матчей регулярного чемпионата. Игру пропускал разыгрывающий клуба Расселл Уэстбрук , ему был предоставлен день отдыха. Он делал трипл-даблы во всех четырех играх "Вашингтона" в нынешнем сезоне НБА, в которых принимал участие.

С одной победой в шести матчах "Вашингтон" продолжает занимать последнее место в таблице Восточной конференции. "Миннесота" потерпела третье поражение подряд и после пяти встреч находится на 12-й строчке Западной конференции.

Результаты других встреч игрового дня:

"Детройт" — "Бостон" — 96:93; "Шарлотт" — "Мемфис" — 93:108; "Даллас" — "Майами" — 93:83; "Бруклин" — "Атланта" — 96:114; "Милуоки" — "Чикаго" — 126:96; "Сан-Антонио" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 103:109.

В следующем матче "Вашингтон" 4 января в гостях сыграет с "Бруклином". "Миннесота" в тот же день примет "Денвер".