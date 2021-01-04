Матч-центр
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Матч-центр
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
0 2
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис

Баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
"Голден Стэйт" со счетом 137:122 обыграл "Портленд" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, в активе которого 62 очка. У проигравших больше всех очков набрал Дамиан Лиллард — 32. Дабл-даблы на счету центрового "Портленда" Энеса Кантера (24 очка + 12 подборов) и его коллеги по амплуа из "Голден Стэйт" Джеймса Уайзмена (12 очков + 11 подборов).
Карри установил личный рекорд результативности в матчах НБА. В матче с "Портлендом" 32-летний баскетболист реализовал 8 из 16 трехочковых бросков.
Карри был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019). Занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории "Голден Стэйт".
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Баскетбол , Видео
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